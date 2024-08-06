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Роспотребнадзор Крыма: в 16 муниципалитетах небезопасно для здоровья пить воду из-под крана

В Крыму в 16 муниципалитетах питьевая вода не отвечает нормам.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве водопроводной воды. В «черный список» попали 16 городов и районов.

В ведомстве сообщили, что не все взятые пробы воды отвечают нормативам по санитарно-химическим показателям.

«Пробы с отклонениями от гигиенических нормативов в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам», — отметили в ведомстве.

Такая небезопасная для здоровья вода течет из-под кранов в городах Красноперекопске, Армянске, Евпатории, Судаке, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Советском, Джанкойском, Белогорском, Ленинском и Симферопольском районах.

Не соответствует нормам по микробиологии питьевая вода в Бахчисарайском, Советском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Первомайском районах и городах Красноперекопск, Симферополь, Керчь.

ЖКХ