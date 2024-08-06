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Меньше половины детей в Казахстане будут питаться в школах бесплатно

Астана. 6 августа. КазТАГ — Валентина Владимирская. Бесплатно питаться в школах Казахстана будут почти 44% детей.

Источник: ТАСС

«Акиматами выделены необходимые финансовые средства для организации бесплатного питания. С 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно», — сказал Бейсембаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, с 1 сентября в 7,9 тыс. организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, где 360 тыс. это — первоклассники.

Таким образом, бесплатно питаться в школах будут почти 43,6% детей. Однако, часть школ Казахстана, как отметил премьер-министр Бектенов, не имеют своих столовых и здесь акиматы должны контролировать питание школьников.

образование