Меньше половины детей в Казахстане будут питаться в школах бесплатно

«Акиматами выделены необходимые финансовые средства для организации бесплатного питания. С 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно», — сказал Бейсембаев на заседании правительства во вторник.
По его словам, с 1 сентября в 7,9 тыс. организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, где 360 тыс. это — первоклассники.
Таким образом, бесплатно питаться в школах будут почти 43,6% детей. Однако, часть школ Казахстана, как отметил премьер-министр Бектенов, не имеют своих столовых и здесь акиматы должны контролировать питание школьников.