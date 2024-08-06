Нелегальных мигрантов нашли на стройке в Самарской области

Вместе с тем, Управление по вопросам миграции разъясняет, что организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных лиц или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию РФ наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.