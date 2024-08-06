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Нелегальных мигрантов нашли на стройке в Самарской области

В отношении двух правонарушителей составлены протоколы.

Сотрудники управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников «ОМОН» Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства на территории Куйбышевского района областной столицы.

В ходе проверки строительного объекта проверено более сорока человек. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия выявлено пять иностранных гражданин, трудящихся разнорабочими осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ.

В отношении двух правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Кроме того, сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Вместе с тем, Управление по вопросам миграции разъясняет, что организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных лиц или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию РФ наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.