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Проект реставрации Татарской филармонии прошел госэкспертизу

Проект, касающийся ремонтно-реставрационных работ в здании Татарской госфилармонии им. Тукая в Казани, прошел экспертизу.

Информация о положительном заключении экспертов появилась на сайте Единого госреестра заключений.

Застройщик — сама филармония, техническим заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Проект был подготовлен «Татинвестгражданпроектом».

Татарская филармония имени Габдуллы Тукая является одной из крупнейших концертных организаций Республики Татарстан и города Казани. Это здание построили почти 70 лет назад — в 1955-м. На сегодняшний день филармония, расположенная на ул. Павлюхина, входит в список объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что проекты трех новых детсадов на 600 мест в Казани прошли экспертизу.

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