Проект реставрации Татарской филармонии прошел госэкспертизу

Татарская филармония имени Габдуллы Тукая является одной из крупнейших концертных организаций Республики Татарстан и города Казани. Это здание построили почти 70 лет назад — в 1955-м. На сегодняшний день филармония, расположенная на ул. Павлюхина, входит в список объектов культурного наследия.