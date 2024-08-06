Проект реставрации Татарской филармонии прошел госэкспертизу

Информация о положительном заключении экспертов появилась на сайте Единого госреестра заключений.
Застройщик — сама филармония, техническим заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Проект был подготовлен «Татинвестгражданпроектом».
Татарская филармония имени Габдуллы Тукая является одной из крупнейших концертных организаций Республики Татарстан и города Казани. Это здание построили почти 70 лет назад — в 1955-м. На сегодняшний день филармония, расположенная на ул. Павлюхина, входит в список объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что проекты трех новых детсадов на 600 мест в Казани прошли экспертизу.