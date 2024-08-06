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В Волгограде из-за утреннего тумана не смогли принять самолет из Челябинска

Самолет из Челябинска не смог сегодня, 6 августа, приземлиться в аэропорту Волгограда.

Как сообщили V102.RU в пресс-службе аэропорта, из-за ограниченной видимости командиром воздушного судна рейса авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту Челябинск-Волгоград, было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Саратове.

После того, как туман в Волгограде рассеялся, самолет вылетел из Саратова. Ожидаемое время прибытия в город-герой — в 9.29 ч.

Между тем, те волгоградцы, кто рано просыпается, могли увидеть сегодня густой туман над городом. Он стал следствием осадков, которые прошли накануне, и перепадов ночных и утренних температур.