В Волгограде из-за утреннего тумана не смогли принять самолет из Челябинска

Как сообщили V102.RU в пресс-службе аэропорта, из-за ограниченной видимости командиром воздушного судна рейса авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту Челябинск-Волгоград, было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Саратове.
После того, как туман в Волгограде рассеялся, самолет вылетел из Саратова. Ожидаемое время прибытия в город-герой — в 9.29 ч.
Между тем, те волгоградцы, кто рано просыпается, могли увидеть сегодня густой туман над городом. Он стал следствием осадков, которые прошли накануне, и перепадов ночных и утренних температур.