В Приморье усилят меры по защите жителей региона от подтоплений

«Перебрасываем технику, определяем объемы расчистки. Мы не только продолжим заниматься созданием защиты населенных пунктов от затоплений, но и усилим это направление. Проводимая работа позволяет нарабатывать опыт, практику, технологии, понимать, какую и где технику лучше использовать. Нужно понимать, что климат меняется, и нам нужно подстраиваться под эти процессы, максимально защищая население от стихийных бедствий», — прокомментировал глава края.