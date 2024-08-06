В Приморье усилят меры по защите жителей региона от подтоплений

Начиная с конца июля, лето в Приморья выдалось довольно дождливым. Жители уже соскучились по солнцу и устали от подтоплений, однако власти края делают все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды и помочь пострадавшим из-за осадков: проводится расчистка русел рек, выделяются деньги в качестве компенсации за потерю имущества, а также планируется поставка овощей борщевого набора из регионов Сибири.
Усилить работу
После ливней, которые обрушились на Приморье в сентябре прошлого года, власти края закупили необходимую технику для министерства ГОЧС — около 38 единиц, а зимой поставили ее на расчистку русел рек. И работа в этом направлении продолжается.
Как поделился губернатор края Олег Кожемяко, правительство усилит парк специальной техники для работ на водных объектах. В регионах, где уже сошла вода, приступили к восстановлению проездов. По обновленным данным за 6 августа, переливы сохраняются в 12 муниципалитетах.
«Перебрасываем технику, определяем объемы расчистки. Мы не только продолжим заниматься созданием защиты населенных пунктов от затоплений, но и усилим это направление. Проводимая работа позволяет нарабатывать опыт, практику, технологии, понимать, какую и где технику лучше использовать. Нужно понимать, что климат меняется, и нам нужно подстраиваться под эти процессы, максимально защищая население от стихийных бедствий», — прокомментировал глава края.
Также для минимизации последствий непогоды было создано агентство по гидротехническим сооружениям, обязанность которого решать вопросы, связанные с гидрологией, расчисткой русел рек и строительством дамб. В будущем структура создаст филиалы для работы в паводкоопасных районах края, то есть в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и Лесозаводске.
Ольгинский округ стал одним из муниципалитетов, который принял на себя наибольший удар стихии. Здесь мощным потоком воды смыло мост, соединяющий села Михайловка и Фурманово.
Минувшим днем, 5 августа, в Фурманово воздушным бортом жителям доставили хлеб, растительное масло, 25 килограммов риса и прочие необходимые продукты. Эвакуировали четырех человек, среди которых были дети.
Как рассказала глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова, прошло совещание с сотрудниками «Примавтодора», во время которого обсуждался план по восстановлению проезда Михайловка — Фурманово, работы начнутся в ближайшее время.
Место ЧП посетил и губернатор:
«Потребуется около недели на восстановление моста. Работает лодочная переправа, есть продукты, свет. В сторону Фурманово тоже разрушен мост, который также планируем восстановить к концу следующей недели. Сейчас параллельно энергетики восстанавливают ЛЭП. Как только спадет вода, сюда зайдет техника, она уже сосредоточена возле разрушенных мостов».
Кроме этого Олег Кожемяко поручил помочь семьям, чьи близкие погибли на Цинковом озере в Кавалеровском районе, и особое внимание уделить восстановлению здоровья пострадавшей 12-летней девочки. По информации краевого минздрава, пациентку перевезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2, она пришла в сознание, ее состояние стабильное.
Не только у нас
Осадки в Приморье стали причиной неприятностей, но они не самые разрушительные. Сложная обстановка наблюдается и в других регионах Дальнего Востока. Например, в Бурятии был объявлен режим ЧС республиканского уровня из-за паводков, из-за угрозы подтопления перекрыто движение федеральной трассы «Байкал», спасатели эвакуируют жителей сел.
А в Забайкальском крае эвакуировали свыше 80 человек, среди которых 61 ребенок, больше 20 жителей уже распределили в пункты временного размещения.
Стихия нанесла ущерб и странам АТР. Так, из-за наводнения и оползней на юго-западе Китая в провинции Сычуань 2 человека погибли, 8 пострадали и еще 12 считаются пропавшими без вести.
На северо-западе Северной Кореи затопило свыше 4100 домов, от внешнего мира в результате мощных осадков и наводнения отрезало больше 5000 человек.