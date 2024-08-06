В Красноярском крае прошла массовая проверка таксистов-нелегалов

За 10 дней за незаконную предпринимательскую деятельность привлекли к ответственности 31 таксиста. Один автомобиль был помещён на спецстоянку. Также 92 водителя ездили на транспорте с технеисправностью. Кроме этого, 17 водителей занимались перевозкой пассажиров без диагностической карты.