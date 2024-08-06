В Красноярском крае прошла массовая проверка таксистов-нелегалов

В Красноярском крае во время массовой проверки таксистов-нелегалов сотрудники полиции останавливали автомобили такси. Они проверяли законность их деятельности, исправность автомобилей и соблюдения правил перевозки пассажиров.
За 10 дней за незаконную предпринимательскую деятельность привлекли к ответственности 31 таксиста. Один автомобиль был помещён на спецстоянку. Также 92 водителя ездили на транспорте с технеисправностью. Кроме этого, 17 водителей занимались перевозкой пассажиров без диагностической карты.
Всего же во время проверки таксисты совершили 250 нарушений, отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края.
Напомним, пользоваться услугами нелегальных перевозчиков опасно. В таком случае пассажиры подвергают риску свои жизни и здоровье. Ещё, если произойдёт ДТП, пассажир не сможет получить страховые выплаты.
Есть ли у таксиста разрешение на перевозку пассажиров можно проверить через сайт Министерства транспорта или спросить у самого водителя.