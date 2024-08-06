Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае прошла массовая проверка таксистов-нелегалов

Таксисты совершили 250 нарушений.

Источник: Агентство «Москва»

В Красноярском крае во время массовой проверки таксистов-нелегалов сотрудники полиции останавливали автомобили такси. Они проверяли законность их деятельности, исправность автомобилей и соблюдения правил перевозки пассажиров.

За 10 дней за незаконную предпринимательскую деятельность привлекли к ответственности 31 таксиста. Один автомобиль был помещён на спецстоянку. Также 92 водителя ездили на транспорте с технеисправностью. Кроме этого, 17 водителей занимались перевозкой пассажиров без диагностической карты.

Всего же во время проверки таксисты совершили 250 нарушений, отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края.

Напомним, пользоваться услугами нелегальных перевозчиков опасно. В таком случае пассажиры подвергают риску свои жизни и здоровье. Ещё, если произойдёт ДТП, пассажир не сможет получить страховые выплаты.

Есть ли у таксиста разрешение на перевозку пассажиров можно проверить через сайт Министерства транспорта или спросить у самого водителя.