Сергей Шелест наградил победителей шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»

В Омске в одиннадцатый раз прошел Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири». Участниками соревнований стали дети и подростки из семнадцати регионов России, в том числе из Москвы, Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Свердловской и Новосибирской областей.