Сергей Шелест наградил победителей шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири»

В Омске в одиннадцатый раз прошел Всероссийский этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири». Участниками соревнований стали дети и подростки из семнадцати регионов России, в том числе из Москвы, Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Свердловской и Новосибирской областей.
Турнир является этапом Детского кубка России и посвящен памяти основоположника омской шахматной школы Якова Русакова. Активное участие в проведении фестиваля и развитии шахматного движения в Омске принимает меценат, президент Омской областной общественной организации «Федерация шахмат» Олег Золотов.
«Был рад принять участие в церемонии награждения победителей турнира, и пусть основную часть наград увезли домой представители Алтайского края, уверен и дети, и тренеры, и судейский состав получили большое удовольствие от сыгранных партий», — поделился Сергей Шелест в своем телеграм-канале.