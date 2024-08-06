Минздрав: травмированный ребенок-футболист из Витебска перевезен в Минск

Сообщается, что пострадавшего ребенка ночью перевели в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. В Минздраве отметили, что решение, связанное с госпитализацией мальчика на четвертый уровень оказания медицинской помощи, было принято Республиканским консилиумом, состоявшимся в режиме телеконсультирования между РНПЦ и Витебской областной больницей.