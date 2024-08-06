Минздрав: травмированный ребенок-футболист из Витебска перевезен в Минск

Минздрав сообщил, что травмированный во время занятия ребенок-футболист из Витебска перевезен в Минск. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Сообщается, что пострадавшего ребенка ночью перевели в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. В Минздраве отметили, что решение, связанное с госпитализацией мальчика на четвертый уровень оказания медицинской помощи, было принято Республиканским консилиумом, состоявшимся в режиме телеконсультирования между РНПЦ и Витебской областной больницей.
«Ночью мальчик был перевезен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в отделении реанимации», — сказано в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на утром 6 августа состояние ребенка оценивается ближе к средней тяжести, он находится в сознании. Отмечается, что проводится медикаментозное лечение по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, ушиба грудной клетки.
Напомним, что ребенок-футболист в Витебске получил тяжелые травмы во время занятия в СДЮШОР «Комсомолец» 5 августа. Он был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу бригадой скорой медпомощи. Сообщалось, что ребенок находился в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Проводилось медикаментозное лечение в связи с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, ушибом грудной клетки.
Вечером прошел республиканский консилиум по вопросу применения современных методик лечения. В Витебск выбыли специалисты республиканского уровня — детский реаниматолог Владимир Волков и детский нейрохирург Кевин Фернандо Венегас.
В свою очередь в Минспорта Беларуси сообщили, что ситуация находится на личном контроле министра Сергея Ковальчука, все обстоятельства травмирования спортсмена-учащегося выясняются.