Музыкант Amchi приедет поздравить новосибирских школьников с Днём знаний

Мероприятие соберёт более 10 000 школьников, студентов и их родителей. Такое событие точно нельзя пропустить.
Начать новый учебный год праздником совместно с проектом «Движение Первых» можно будет уже 1 сентября на Михайловской набережной. Для всех гостей праздника уже подготовлено множество интересных и увлекательных интерактивов, творческих мастерских и огромное количество подарков, а также прогулка на теплоходе, на борту которого всех ждет увлекательный квиз об истории Новосибирской области.
Педагоги и родители смогут бесплатно посетить лекции экспертов и психологов, которые расскажут, на какие моменты жизни ребёнка стоит обращать большее внимание.
Фантастическую шоу-программу обеспечат художественные коллективы Новосибирской области. На главной сцене набережной выступят одни из самых талантливых танцоров региона, а также творческие участники «Движения Первых», прошедшие конкурсный отбор. Помимо этого, также выступит и вожатский отряд «Товарищ» из регионального детского актива «Спутник».
Хедлайнером праздника выступит известный музыкант Amchi, запомнившийся всем своими хитами: «Прочь», «Разучился», «Капли», «Стиль» и многими другими.
Скучать на набережной точно никому не придётся, ведь топовые диджеи города приедут на праздник с целым сетом крутых треков и устроят настоящую музыкальную феерию.
Линейка «Первых» станет стартовой точкой нового учебного года: на мероприятии состоится церемония награждения победителей и призёров региональных проектов «Движения Первых», а также анонс предстоящих региональных и всероссийских проектов и событий в 2024/2025 учебном году.
В рамках праздника также запланировано заседание Совета регионального отделения «Движения Первых» Новосибирской области. Основной темой заседания станет старт нового учебного года. А также выступление группы «Снимки».
Гостей также ожидает торжественная линейка, откроют которую первые лица региона и почетные гости, которые проведут розыгрыш призов от «Движения Первых» и партнеров мероприятия.