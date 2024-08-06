В Алматы ребенок нaпopoлcя горлом нa штыpь зaбopa: врачи рассказали о его состоянии

Как отметил заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан Курманалиев, такая медицинская помощь и проведение операций в Детской неотложке стали возможны с начала 2024 года. Тогда в центре начали практиковать челюстно-лицевую хирургию и открыли 10 коек для пациентов с челюстно-лицевой хирургической патологией.