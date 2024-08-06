Более девяти тысяч детей побывают летом в лагерях рядом с Иркутском и на Байкале

Во время летних каникул для детей провели летнюю оздоровительную кампанию. Перед началом учебного года в муниципальных лагерях побывает более девяти тысяч детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
В первый летний месяц на базе иркутских школ работало два лагеря дневного пребывания. А до конца сезона за городом продолжают работать «Байкал» и «Эколог». В них побывают 846 детей. «Байкал» расположился в поселке Молодежный Иркутска. Ребят там примут в три смены. На территории города также расположилось два частных лагеря с круглосуточным пребыванием, где отдохнут 840 детей. Один из них организован на базе курорта «Ангара», а второй на санатории-профилактории «Иркутский».
— Природоохранный оздоровительный лагерь «Эколог» является структурным подразделением Дворца детского и юношеского творчества. Сезон проходит на берегу озера Байкал в Листвянке. Проживание — в одноэтажных и двухэтажных деревянных домах. В этом году на территории обновили пешеходные дорожки, — рассказали в пресс-службе администрации.
Для отдыхающих разработали специальную программу. Дети смогут поучаствовать в творческих, экологических и танцевальных мероприятиях, поиграть в различные игры, поучаствовать в тематических праздниках, концертах, дискотеках и спортивных соревнованиях. С ребятами проведут профилактические беседы, которые направлены на борьбу с вредными привычками, а также расскажут о пожарной безопасности и правилах поведения на дороге.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школах искусств Иркутска обновят системы безопасности.