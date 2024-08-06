Более девяти тысяч детей побывают летом в лагерях рядом с Иркутском и на Байкале

В первый летний месяц на базе иркутских школ работало два лагеря дневного пребывания. А до конца сезона за городом продолжают работать «Байкал» и «Эколог». В них побывают 846 детей. «Байкал» расположился в поселке Молодежный Иркутска. Ребят там примут в три смены. На территории города также расположилось два частных лагеря с круглосуточным пребыванием, где отдохнут 840 детей. Один из них организован на базе курорта «Ангара», а второй на санатории-профилактории «Иркутский».