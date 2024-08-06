Угроза не прошла. Учёный рассказал, чем аукнутся мощные взрывы на Солнце

«В среднем вспышек класса X за 11-летний цикл происходит несколько десятков. Нынешний цикл начался в 2020 году, а вспышки 5 августа стали в нём 58-й и 59-й по счёту. Причём около 30 вспышек пришлось на период с мая по август 2024, а это очень неожиданно, — сообщил Сергей Язев. — Бывают годы, когда мощных вспышек вообще не наблюдается, но сейчас они происходят и по две в день. Они вызвали сильнейшую с 2017 года магнитную бурю, которая произошла в мае, и недавнее северное сияние, которое наблюдали и в Иркутской области».