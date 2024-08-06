Угроза не прошла. Учёный рассказал, чем аукнутся мощные взрывы на Солнце

После череды вспышек средней мощности на Солнце произошли 2 сильных взрыва, об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Астроном, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев объяснил, представляют ли они опасность для Земли. Подробности в материале irk.aif.ru.
Вспышки класса X
«Вспышками называют мощные взрывы на солнечной поверхности. 5 августа в двух активных областях на Солнце произошли две сильные вспышки, — подтвердил Сергей Язев. — Но для Земли они безопасны и магнитных бурь вызвать не должны. Почему? Потому что их зафиксировали “на краях” солнечного диска: одну на западном крае, другую — на восточном. При этом выброс, который может вызвать на Земле магнитную бурю, мог быть только у западной вспышки, но оттуда по Земле не попасть».
Взрывы на Солнце действительно были мощными, астрономы пометили их латинской буквой «X», которой обозначают вспышки сильнейшего класса. Для слабых и средних вспышек используются буквы «C» и «M» соответственно. Вспышки 5 августа оказались безопасными для Земли, но угроза магнитных бурь ещё не прошла.
Скоро Солнце повернётся другим боком
«Проблема в том, что в восточной части диска Солнца наблюдается большая группа пятен, она никуда не делась, а именно в таких областях происходят сильные вспышки, — добавил иркутский астроном. — Скоро Солнце повернётся к нам этими пятнами, а это значит, что, если мощные вспышки продолжатся, магнитные бури, скорее всего, будут. Их можно ожидать в течение следующей недели».
Кроме этого учёный рассказал, что высокий уровень солнечной активности сохранится, по крайней мере, до конца этого года, а затем начнёт понемногу снижаться и достигнет минимума к 2031. Связано это с циклом активности нашей звезды, который длится приблизительно 11 лет. Сейчас мы находимся в той его фазе, когда вспышки случаются чаще всего, но наблюдаемое всё равно необычно.
«В среднем вспышек класса X за 11-летний цикл происходит несколько десятков. Нынешний цикл начался в 2020 году, а вспышки 5 августа стали в нём 58-й и 59-й по счёту. Причём около 30 вспышек пришлось на период с мая по август 2024, а это очень неожиданно, — сообщил Сергей Язев. — Бывают годы, когда мощных вспышек вообще не наблюдается, но сейчас они происходят и по две в день. Они вызвали сильнейшую с 2017 года магнитную бурю, которая произошла в мае, и недавнее северное сияние, которое наблюдали и в Иркутской области».
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