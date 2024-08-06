Из-за «Ночного велофеста» в Казани перекроют ряд центральных улиц

Участники соберутся с 20:00 до 22:00, а затем отправятся по исторической части города и заречному району. Длина маршрута составит 14 километров. В пути участники пробудут 2,5 часа. Движение ограничат на улицах Сибгата Хакима, Декабристов, Бондаренко, Пролетарская, Московская, Рустема Яхина, Чернышевского, Тази Гиззата, Мартына Межлаука, Галиаскара Камала, Худякова, Парижской Коммуны, Татарстан, Шибагутдина Марджани, Фатиха Карима, Сафьян, Ахтямова.