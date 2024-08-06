Ливни и грозы ворвутся во Владивосток 7 августа

В предстоящую среду, 7 августа, в приморскую столицу ворвутся сильный дождь и грозы. В связи с этим администрация Владивостока просит жителей и гостей города быть предельно осторожными.
По информации мэрии, за 12 и менее часов во Владивостоке выпадет до 30 миллиметров осадков. Из-за ухудшения погоды службы жизнеобеспечения переведут в усиленный режим, чтобы приступить к устранению возможных последствий разгула стихии.
Автомобилистов на время непогоды просят по возможности отказаться от личного транспорта, а при его использовании не оставлять свои машины в низменных точках, вблизи деревьев, а также рекламных конструкций.
«Быть предельно внимательными и осторожными в непогоду следует и пешеходам. Родителей просят не оставлять детей без присмотра».
Напомним, что часть муниципалитетов Приморья продолжает бороться с последствиями непогоды, в чем помогает краевое правительство.