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Ливни и грозы ворвутся во Владивосток 7 августа

Службы жизнеобеспечения города переведут в усиленный режим.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В предстоящую среду, 7 августа, в приморскую столицу ворвутся сильный дождь и грозы. В связи с этим администрация Владивостока просит жителей и гостей города быть предельно осторожными.

По информации мэрии, за 12 и менее часов во Владивостоке выпадет до 30 миллиметров осадков. Из-за ухудшения погоды службы жизнеобеспечения переведут в усиленный режим, чтобы приступить к устранению возможных последствий разгула стихии.

Автомобилистов на время непогоды просят по возможности отказаться от личного транспорта, а при его использовании не оставлять свои машины в низменных точках, вблизи деревьев, а также рекламных конструкций.

«Быть предельно внимательными и осторожными в непогоду следует и пешеходам. Родителей просят не оставлять детей без присмотра».

Напомним, что часть муниципалитетов Приморья продолжает бороться с последствиями непогоды, в чем помогает краевое правительство.