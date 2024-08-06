Гуляй, Екатеринбург! Праздничная программа ко Дню города радует масштабом

Набираем разгон.
Глава города Алексей Орлов подписал постановление о праздновании Дня города в 2024 году. Документ регламентирует проведение более 40 официальных, торжественных, спортивных и других мероприятий в честь 301-й годовщины со дня основания Екатеринбурга, а также организацию дорожного движения и мер безопасности в дни праздника — с 3 по 18 августа.
«В прошлом году мы с размахом отметили трёхсотлетие Екатеринбурга, а в этом разработали новую концепцию празднования Дня города — “300+1”. При подготовке праздничных мероприятий особое внимание необходимо уделить обеспечению комфортности и безопасности жителей и гостей нашего города», — подчеркнул Алексей Орлов.
Первыми в праздничном календаре станут показы в летнем кинотеатре «Территория Микс», который разместится перед ККЦ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Посмотреть кино можно во все праздничные дни с 17:00.
В субботу, 10 августа, в ЦПКиО им. В. В. Маяковского с 12:00 пройдёт театральный фестиваль «Лица Улиц». Зрители смогут сами стать участниками карнавалов и представлений. Тема фестиваля в 2024 году — «Уличный театр и литература»: на аллеях оживут истории Александра Пушкина.
В этот же день в Историческом сквере, начиная с 12:00, состоится праздничная программа ко Дню строителя, включающая мастер-классы по рабочим специальностям, выставку техники и концерт, хедлайнером которого выступит группа «Дискотека Авария». Сквер станет одной из знаковых праздничных локаций, несмотря на ремонт тротуарной плитки. Специалисты на время праздников будут останавливать работы, а по окончании гуляний возвращаться к укладке, благо локации мероприятий и ремонта находятся в разных частях Исторического сквера: так, сцену для Дня строителя разместят над Капсулой времени, а замена плитки производится ближе к музею ИЗО. К слову, ремонт плитки завершится уже в сентябре. В общей сложности специалисты отремонтируют 1,2 тысячи квадратных метров покрытия.
Также в ближайшую субботу в Камерном театре (ул. Пролетарская, 18) запланирован фестиваль авторской песни «Август» им. Е. Е. Липовича. Начало в 15:30.
В воскресенье, 11 августа, с полудня открывается Фестиваль Водонапорной башни (ул. Горького, 4в). На Октябрьской площади с 7:00 до 14:00 пройдёт легкоатлетический марафон «Европа — Азия».
С 13 по 17 августа жителей и гостей уральской столицы ждут вечера открытого рояля Green Royal Fest (Сад Вайнера). Признанные и восходящие звёзды исполнительского искусства представят фортепианное наследие мировой классики в разнообразии жанров, стилей и направлений. Начало в 19:00.
Ловим ритм.
Во вторник, 13 августа, в 9:00 стартует Кубок России по парусному спорту (Губернский яхт-клуб «Коматек»). Четверг, 15 августа, станет подарком для заядлых болельщиков: в СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48) пройдут чемпионат России по лёгкой атлетике и финал серии «Королева российского спорта». В аллее у КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) начнётся трёхдневный спортивный фестиваль RCC EXTREME.Поклонников живого звука в этот день тоже ждёт приятное событие: в 15:00 состоится открытие Международного фестиваля духовых оркестров в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). В пятницу, 16 августа, фестиваль продолжится в ЦПКиО им. В. В. Маяковского с 18:00. А в Историческом сквере в это же время можно будет посетить концерт Уральского государственного русского оркестра.
Кроме того, в завершение недели состоится Кубок России по лыжероллерам: спортсмены будут состязаться с 11:00 до 15:00 16−17 августа — на отрезке ул. Царской от ул. Николая Никонова до ул. Первомайской, а 18 августа — в квадрате Новосинарского бульвара, ЭКСПО-бульвара и ул. 100-летия Уральского университета.
На 15:00 16 августа запланировано открытие памятника почётному гражданину Екатеринбурга Петру Аркадьевичу Столыпину на площади перед Уральским государственным экономическим университетом (ул. 8 Марта, 62).
Полюбившееся горожанам и самое «зелёное» событие ко Дню города — VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» — отроется 16 августа на набережной реки Исети от ул. Челюскинцев до дома № 11 по ул. Гражданской. За работой дизайнеров можно будет наблюдать вплоть до вечера 25 августа. А плоды ландшафтного искусства продолжат радовать взгляд и после завершения празднеств.
Полный отрыв!
Основные мероприятия праздника пройдут в День города, 17 августа, на площадке Исторического сквера. В 12:30 состоится церемония открытия Дня города Екатеринбурга. Затем — проект «Городская свадьба», выставка ретроавтомобилей и Международный фестиваль духовых оркестров. А в 21:00 начнётся концертная программа, хедлайнером которой станет группа «Dabro». Параллельно на площадке у дома № 8 по ул. Горького пройдёт концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!».
В фанзоне парка Маяковского с 10:00 запланированы мастер-классы и соревнования по авиамоделизму, кульминацией станет авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов» в 17:00. Также в ЦПКиО 18 августа с 14 до 18 часов пройдёт VIII Летний фестиваль арт-проекта «Бомонд».
На площадке перед ККТ «Космос» с 10:00 до 18:00 состоится большой спортивный праздник.
В праздничную субботу площадь 1905 года превратится в Площадь семьи: с 11:00 до 18:00 здесь выступят учащиеся детских школ искусств, пройдут мастер-классы, забег в ползунках, семейная фотосессия и другие мероприятия для детей и родителей. С 18:00 в программе МУЛЬТдискотека и концертная программа «Улька Пулька и Дим Димыч».
В полдень на площади Труда пройдёт традиционная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Никитичу Татищеву и Вильгельму де Геннину. Октябрьская площадь с 13:00 до 20:00 примет Молодёжное пространство «Горожане» — художники, предприниматели, танцоры, музыканты, диджеи и другие неравнодушные жители Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы поздравить любимый город. Вечером, с 20:00 до 22:00, здесь состоятся зрелищное и всеми любимое шоу — финал XXVII Общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» — и выступление Ольги Серябкиной.
В День города ещё одним оплотом красоты и грации станет Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3) — здесь в 20:00 состоится гала-показ в рамках Международной недели моды U Fashion Lab.
Завершится праздник традиционным фейерверком в акватории Городского пруда. Начало в 22:00.
Напомним, в 2023 году праздничные мероприятия к 300-летнему юбилею Екатеринбурга посетили 1,2 миллиона жителей и гостей города. Праздник побил рекорд по количеству сцен и завершился эффектным долгим салютом и лазерным шоу. Несмотря на то, что в этом году столица Урала отмечает не столь значительную дату, праздничное настроение будет сопровождать нас в ближайшие две недели.