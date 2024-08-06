Гуляй, Екатеринбург! Праздничная программа ко Дню города радует масштабом

В этот же день в Историческом сквере, начиная с 12:00, состоится праздничная программа ко Дню строителя, включающая мастер-классы по рабочим специальностям, выставку техники и концерт, хедлайнером которого выступит группа «Дискотека Авария». Сквер станет одной из знаковых праздничных локаций, несмотря на ремонт тротуарной плитки. Специалисты на время праздников будут останавливать работы, а по окончании гуляний возвращаться к укладке, благо локации мероприятий и ремонта находятся в разных частях Исторического сквера: так, сцену для Дня строителя разместят над Капсулой времени, а замена плитки производится ближе к музею ИЗО. К слову, ремонт плитки завершится уже в сентябре. В общей сложности специалисты отремонтируют 1,2 тысячи квадратных метров покрытия.