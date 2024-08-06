Модельную библиотеку впервые откроют в Черемховском районе в этом году. Учреждение культуры модернизировали в селе Бельск. Оно разместилось на базе местного Дома культуры. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, по программе «Народные инициативы» в 2023 году в помещении был проведен капитальный ремонт. В 2024 уже по региональной госпрограмме «Развитие культуры» на приобретение оборудования и обновлением мебели было направлено восемь миллионов рублей.
Чтобы привлечь допсредства для совершенствования объектов культуры в районе, было решено опереться на областной закон об инвестиционном налоговом вычете. Таким образом, получилось привлечь финансирование для обновления музыкальных инструментов для КДЦ в селе Узкий Луг.
— Проект закона был подготовлен по инициативе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Его действие направлено на поддержку небольших домов культуры, досуговых центров, библиотек современным оборудованием. Это очень важное направление работы, потому что именно такие учреждения культуры являются местом притяжения жителей, — отметил председатель Заксобрания региона Александр Ведерников.
Что касается модельной библиотеки, то в планах после открытия проводить в ней дискуссии и мастер-классы. Ее также смогут посещать маломобильные горожане.