Модельную библиотеку впервые откроют в Черемховском районе в этом году. Учреждение культуры модернизировали в селе Бельск. Оно разместилось на базе местного Дома культуры. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, по программе «Народные инициативы» в 2023 году в помещении был проведен капитальный ремонт. В 2024 уже по региональной госпрограмме «Развитие культуры» на приобретение оборудования и обновлением мебели было направлено восемь миллионов рублей.