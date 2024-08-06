В Красноярске стартовал молодежный форум «Бирюса»

«Хочу вам пожелать провести это время с пользой. Вы — ребята опытные, уже занимаетесь молодёжной политикой, реализуете свои проекты и инициативы. Надеюсь, что время, которое вы здесь проведёте, поможет вам в прекрасном инициативном труде, которым вы занимаетесь», — сказала Екатерина Мизулина.