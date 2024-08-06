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В Красноярске стартовал молодежный форум «Бирюса»

КРАСНОЯРСК, 6 июля, ФедералПресс. Всероссийский форум Территория инициативной молодежи «Бирюса» начал работу в Красноярском крае. В торжественном открытии приняли участие первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу вам пожелать провести это время с пользой. Вы — ребята опытные, уже занимаетесь молодёжной политикой, реализуете свои проекты и инициативы. Надеюсь, что время, которое вы здесь проведёте, поможет вам в прекрасном инициативном труде, которым вы занимаетесь», — сказала Екатерина Мизулина.

В торжественном открытии участвовали больше 500 человек, в основном это представители учреждений молодёжной политики и активисты молодёжных движений, представители Красноярского землячества в Москве и ЛНР.

Первая из смен называется «Мы молодые». Она будет включать в том числе конкурс «Росмолодёжь. Гранты», здесь участникам предстоит презентовать и отстаивать свои социально значимые инициативы. Приз — до 1,1 миллиона рублей.

Всего ТИМ «Бирюса» будет включать пять смен.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Красноярском крае утвердили новое молодежное правительство.