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В Свердловской области на отрезке трассы М-5 «Урал» ограничат движение

На федеральной трассе под Екатеринбургом проведут дорожные работы.

В Свердловской области на отрезке федеральной трассе М-5 «Урал» запланированы дорожные работы по устройству защитных слоев на проезжей части. Их начало запланировано на 7 августа.

В связи с этим движение ограничат на десятикилометровом отрезке трассы со 143 по 153 километр. Проезд будет осуществляться по одной полосе в направлении Екатеринбурга.

— Устройство защитных слоев позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление, — отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В учреждении напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим в районе участка, на котором проводятся работы. О внештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить в диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по номеру 8 (800) 200−63−06.