ГАИ: в дождь необходимо быть особенно внимательными на дороге

Сегодня на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен туман. В сложных погодных условиях необходимо выбирать безопасную для конкретной дорожной ситуации скорость и не совершать необдуманных маневров. При ухудшении видимости следует включать ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать резких торможений и движений рулем.
Во время дождя значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. Во избежание возникновения аквапланирования нужно проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо.
Если из-за интенсивности осадков продолжать движение невозможно, следует остановиться за пределами проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать ливень. Нужно постараться не парковаться под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных.
Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети до 12 лет — перевозиться в специальных удерживающих устройствах.
Пешеходам следует начинать переход дороги лишь убедившись, что водители их заметили и пропускают. Им также необходимо обозначить себя одеждой повышенной видимости, а в темное время суток при движении вдоль проезжей части — световозвращающими элементами. В непогоду нужно отказаться от передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.
Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения.