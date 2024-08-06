ГАИ: в дождь необходимо быть особенно внимательными на дороге

Пешеходам следует начинать переход дороги лишь убедившись, что водители их заметили и пропускают. Им также необходимо обозначить себя одеждой повышенной видимости, а в темное время суток при движении вдоль проезжей части — световозвращающими элементами. В непогоду нужно отказаться от передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.