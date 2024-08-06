Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты похищают деньги у участников СВО в Иркутской области

Деньги они просят под видом благотворительности.

Источник: Комсомольская правда

Мошенниками была придумана новая схема обмана. На этот раз жертвами стали участники СВО. Представляясь сотрудниками Народного фронта, злоумышленники сообщают о том, что хотят оказать гуманитарную помощь. Но сначала им нужно отправить деньги, которые необходимы для первоначального взноса. Всю остальную сумму покроет благотворитель.

«Для убедительности в профиле размещают фото реальных сотрудников Народного фронта и делают подпись, что человек работает в президентском движении, используют логотипы. В данном случае пострадала коллега из Москвы», — рассказывает руководитель НФ в Иркутской области, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по региону Елена Зубун.

Обычно мошенники просят отправить 30−50 тысяч рублей, после чего скидывают реквизиты банка. Фейковые аккаунты были замечены в социальной сети телеграмм. Необходимо помнить, что работники Народного франта не просят ни денег, ни взносов, ни предоплат.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что займы незаконно выдавали под залог имущества в Иркутском районе.