Аферисты похищают деньги у участников СВО в Иркутской области

Мошенниками была придумана новая схема обмана. На этот раз жертвами стали участники СВО. Представляясь сотрудниками Народного фронта, злоумышленники сообщают о том, что хотят оказать гуманитарную помощь. Но сначала им нужно отправить деньги, которые необходимы для первоначального взноса. Всю остальную сумму покроет благотворитель.