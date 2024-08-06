В Филимонковском районе построят крупный учебный комплекс

Общая площадь трехэтажного здания составит 22,8 тысячи квадратных метров. Здание поделят на три крыла. В западном разместится начальная школа на 300 мест, в восточном расположатся средняя и старшая, в которой будут учиться 450 детей. В северном крыле откроется детский сад для 300 воспитанников. Занятия будут проходить в универсальных и специализированных помещениях, также оборудуют кабинеты предпрофессиональной подготовки.