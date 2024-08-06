Первая женщина-помощник машиниста поезда начала работать в Нижнем Новгороде

Первая женщина — помощник машиниста локомотива начала работать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Екатерина Стахеева окончила специальные курсы и и теперь будет работать на основных маршрутах, которые связывают Нижний Новгород, Арзамас, Владимир и Киров.
Нижегородка из семьи потомственных железнодорожников. Ее прадедушка был машинистом на Царскосельской железной дороге — управлял паровозами. Бабушка работала билетером на станции Горький-Сортировочный. Родители также трудятся на железной дороге.
Женщины могут работать машинистами и помощниками машинистов с 2021 года. Соответствующие изменения в перечень доступных для женщин профессий внес Минтруд РФ.