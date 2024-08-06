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Власти Перми выделили участки на берегу Азовки для занятий спортом

Земли предоставили в безвозмездное пользование спортивной школе олимпийского резерва.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Перми выделили два земельных участка для занятий водными видами спорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Земли предоставлены в безвозмездное пользование сроком на один год спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Участки расположены по улице Трясолобова на берегу реки Азовки. Общая площадь предоставленных земель составляет 3 636 кв. метров» — уточнили в городской администрации.

Ранее «Комсомолка» писала об открытии нового спортивного центра «Звезда-2» в Перми. Объект расположен на улице Аркадия Гайдара, 12Б в Мотовилихе. Спорткомплекс возведен в рамках проекта «Бизнес-спринт». Общая стоимость строительства составила около 132 млн рублей.

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