Борцы Ирина Рынгач и Виктор Чобану покидают Олимпиаду в Париже

Виктор Чобану проиграл в ⅛ финала ОИ в весовой категории до 60 килограммов представителю КНДР Си Унг Ри.
Ирина Рынгач, считавшаяся одной из фавориток соревнований, также в ⅛ финала Олимпийских игр уступила в весовой категории до 68 килограммов представительнице КНДР Пак Соль Гам.
В финале Игр выступила молдавская метательница молота Александра Емильянова. Она заняла 11-е место из 12-ти возможных. Лучшая попытка отечественной спортсменки — 58,08 метров.
На данный момент у Республики Молдова две бронзовые медали, завоеванные дзюдоистами Денисом Виеру и Адилем Османовым.
Молдову на Играх в Париже представляют 26 спортсменов, на счету которых 9 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. Они соревнуются в 10 видах спорта, включенных в программу Олимпиады.