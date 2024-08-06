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Борцы Ирина Рынгач и Виктор Чобану покидают Олимпиаду в Париже

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Молдавские борцы греко-римского стиля Ирина Рынгач и Виктор Чобану покидают Олимпиаду в Париже, уступив соперникам из Северной Кореи.

Источник: AFP 2023

Виктор Чобану проиграл в ⅛ финала ОИ в весовой категории до 60 килограммов представителю КНДР Си Унг Ри.

Ирина Рынгач, считавшаяся одной из фавориток соревнований, также в ⅛ финала Олимпийских игр уступила в весовой категории до 68 килограммов представительнице КНДР Пак Соль Гам.

В финале Игр выступила молдавская метательница молота Александра Емильянова. Она заняла 11-е место из 12-ти возможных. Лучшая попытка отечественной спортсменки — 58,08 метров.

На данный момент у Республики Молдова две бронзовые медали, завоеванные дзюдоистами Денисом Виеру и Адилем Османовым.

Молдову на Играх в Париже представляют 26 спортсменов, на счету которых 9 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. Они соревнуются в 10 видах спорта, включенных в программу Олимпиады.