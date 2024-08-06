Детские площадки в центре Омска оказались опасны

Прокуратура Омской области в своём Telegram-канале сообщила о выездной проверке детских площадок в Центральном округе.
Оказалось, в некоторых дворах в центре Омска детские площадки не просто старые, они ещё и опасны для детей. На деревянных сиденьях качелей имеются сколы, краска потрескалась, сами качели не закреплены, а на горках торчат гвозди. По результатам проверки прокуратура потребовала от «УК “ВиТа” и “УК “Алекс” устранить нарушения.
Ранее мы сообщали, что суд обязал укомплектовать образовательные организации Седельниковского района. Сообщается, что нарушения нашли в пяти образовательных учреждениях.