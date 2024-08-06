Детские площадки в центре Омска оказались опасны

Оказалось, в некоторых дворах в центре Омска детские площадки не просто старые, они ещё и опасны для детей. На деревянных сиденьях качелей имеются сколы, краска потрескалась, сами качели не закреплены, а на горках торчат гвозди. По результатам проверки прокуратура потребовала от «УК “ВиТа” и “УК “Алекс” устранить нарушения.