Иркутск увеличил почти в два раза уровень индекса «IQ городов»

Иркутск занял 30 место по уровню индекса «IQ городов». По сравнению с предыдущими показателями уровень удалось увеличить почти в два раза и он составил 58,2 балла. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра индекс разработан в рамках проекта «Умный город», который позволяет оценить качество жизни населения.
— Индекс позволяет оценить уровень цифровизации и эффективность внедрения решений «Умного города». В этом году нам удалось существенно улучшить свои позиции. Особо отмечу налаживание оперативной обратной связи с жителями через социальные сети и мессенджеры. Такая работа позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы и решать их, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Также градоначальник отметил, что добиться улучшения качества жизни можно развитием инфраструктуры, доступным и качественным образованием, здравоохранением и созданием комфортной экосреды. «Умный город» реализуется по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». По итогам прошедшего года лидерами стали Тюмень, Владивосток и Севастополь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе в этом году откроют первую модельную библиотеку. Ремонт проходил по программе «Народные инициативы», а по областной госпрограмме выделили деньги на обновление материально-технической базы.