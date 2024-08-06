Иркутск увеличил почти в два раза уровень индекса «IQ городов»

Иркутск занял 30 место по уровню индекса «IQ городов». По сравнению с предыдущими показателями уровень удалось увеличить почти в два раза и он составил 58,2 балла. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра индекс разработан в рамках проекта «Умный город», который позволяет оценить качество жизни населения.