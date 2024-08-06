Нарушения правил приема китайских туристов пресекают в Приморье

В течение первых семи месяцев этого года Приморье приняло 146 тысяч китайских туристов, прибывших по межправительственному соглашению РФ и КНР. В июле число посетителей из Китая достигло 57 тысяч, что значительно превышает показатели предыдущего месяца. Рост турпотока из КНР повлек за собой увеличение количества нарушений, которые допускает принимающая сторона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Министерство туризма Приморского края совместно с сотрудниками ГАИ провело рейды, направленные на выявление нарушений в перевозке китайских туристов. Рейды охватили популярные среди туристов места Владивостока, включая Токаревский маяк и Корабельную набережную. В ходе проверок было оштрафовано 19 водителей за различные нарушения, включая неправильную стоянку и отсутствие необходимого оборудования в автомобилях.
Планируется, что подобные мероприятия станут регулярными. Специальные рабочие группы будут контролировать не только транспорт, но и гостиницы, рестораны, а также работу экскурсоводов.
«Прежде всего, такие профилактические мероприятия направлены на безопасность пребывания иностранных туристов у нас в крае и обеспечение работы принимающих туроператоров в правовом поле», — пояснила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
В дополнение, будут проводиться проверки российских компаний, отправляющих туристов в КНР. Нарушения могут привести к исключению компаний из реестра туроператоров, работающих по безвизовому направлению с Китаем.
Напомним, с начала года Приморье посетило более 169 тысяч туристов из Китая, из которых почти 89 тысяч человек приехали по безвизовому режиму. Интерес к региону растет не только среди жителей приграничных областей, но и по всему Китаю. Согласно информации от Министерства иностранных дел России, по электронной визе за первое полугодие в Россию приехали свыше 102 тысяч китайских туристов. Такой вид поездки чаще всего выбирают индивидуальные путешественники, планирующие более длительные визиты.