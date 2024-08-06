Нарушения правил приема китайских туристов пресекают в Приморье

Напомним, с начала года Приморье посетило более 169 тысяч туристов из Китая, из которых почти 89 тысяч человек приехали по безвизовому режиму. Интерес к региону растет не только среди жителей приграничных областей, но и по всему Китаю. Согласно информации от Министерства иностранных дел России, по электронной визе за первое полугодие в Россию приехали свыше 102 тысяч китайских туристов. Такой вид поездки чаще всего выбирают индивидуальные путешественники, планирующие более длительные визиты.

