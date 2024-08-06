Сцену с огромным экраном смонтируют на площади Минина

Уникальный сценический конструктив будет шириной 36 м, высотой 13 м и глубиной 12 м. На боковой части сцены будет огромный экран. Также экраны, дублирующие трансляцию со сцены, установят по периметру площади Минина. Хорошую слышимость должно обеспечить современное звуковое оборудование.