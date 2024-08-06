Сцену с огромным экраном смонтируют на площади Минина

В Нижнем Новгороде идет подготовка к монтажу сцены на площади Минина. Именно здесь 17 августа пройдут главные торжества по случаю Дня города. Об этом сообщает департамент культуры города.
Уникальный сценический конструктив будет шириной 36 м, высотой 13 м и глубиной 12 м. На боковой части сцены будет огромный экран. Также экраны, дублирующие трансляцию со сцены, установят по периметру площади Минина. Хорошую слышимость должно обеспечить современное звуковое оборудование.
Параллельно завершается формирование праздничной программы Дня города.
Напомним, часть площади Минина в Нижнем Новгороде перекрыли с 6 августа.