Мэр Уфы назвал состояние сквера 112-й Башкавдивизии «удручающим»

Напомним, сквер 112-й Башкавдивизии открыли в 1972 году, и с тех пор капремонт здесь ни разу не проводился. Специалисты обновят стелу, памятник Герою Советского Союза Ивану Рыбалко, а также установят новую стелу в память об участниках локальных войн. В планах — новые дорожки, малые архитектурные формы, освещение и озеленение.