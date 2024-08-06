Мэр Уфы назвал состояние сквера 112-й Башкавдивизии «удручающим»

«Состояние покрытия удручающее, фасад сзади посмотрите какой, бордюры иначе как огрызками назвать не могу, поэтому тут надо подходить комплексно. Такого быть не должно, тем более, когда рядом новый Центральный парк. Деньги на благоустройство прошу своевременно довести».
Напомним, сквер 112-й Башкавдивизии открыли в 1972 году, и с тех пор капремонт здесь ни разу не проводился. Специалисты обновят стелу, памятник Герою Советского Союза Ивану Рыбалко, а также установят новую стелу в память об участниках локальных войн. В планах — новые дорожки, малые архитектурные формы, освещение и озеленение.