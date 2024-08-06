Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы назвал состояние сквера 112-й Башкавдивизии «удручающим»

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации столицы Башкирии сообщил, что сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Деме требует срочного внимания.

Источник: соцсети Ратмира Мавлиева

«Состояние покрытия удручающее, фасад сзади посмотрите какой, бордюры иначе как огрызками назвать не могу, поэтому тут надо подходить комплексно. Такого быть не должно, тем более, когда рядом новый Центральный парк. Деньги на благоустройство прошу своевременно довести».

поручил Мавлиев

Напомним, сквер 112-й Башкавдивизии открыли в 1972 году, и с тех пор капремонт здесь ни разу не проводился. Специалисты обновят стелу, памятник Герою Советского Союза Ивану Рыбалко, а также установят новую стелу в память об участниках локальных войн. В планах — новые дорожки, малые архитектурные формы, освещение и озеленение.