Главные новости 6 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 6 августа 2024 года.
К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
Имущество из шести банковских ячеек приобщено к делу о поставке сухпайков российской армии. Фигуранты: бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков и руководители компаний. Булгаков арестован за коррупцию. СК возбудил дело против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат».
В США уволили сорвавшую эмбарго об обмене журналистку
В США уволили журналистку Bloomberg Дженнифер Джейкобс за публикацию статьи об обмене заключенными между Россией и Западом до снятия эмбарго. Главред агентства Джон Миклетвейт назвал это нарушением стандартов. Джейкобс утверждает, что следовала редакционным указаниям.
Премьер Японии не упомянул США в речи о Хиросиме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул, кто сбросил бомбу. Он отметил ужасы произошедшего и выразил соболезнования. Мэр Хиросимы процитировал Михаила Горбачева, похвалив его за позицию по ядерному разоружению.
В аэропорту Кольцово произошла давка из-за криков о стрельбе
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка после «хлопков», которые один из пассажиров принял за стрельбу. Сотрудники быстро справились с ситуацией, аэропорт функционирует в обычном режиме. Обстоятельства уточняются.
В Нижнем Тагиле после взрыва в доме задержали трех газовщиков
В Нижнем Тагиле после взрыва газа, в результате которого погибли десять человек, задержаны три слесаря. Им планируют предъявить обвинения по статье 238 УК РФ.