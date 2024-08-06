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Главные новости 6 августа 2024 года

Последние новости за сегодня — 6 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 6 августа 2024 года.

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

Имущество из шести банковских ячеек приобщено к делу о поставке сухпайков российской армии. Фигуранты: бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков и руководители компаний. Булгаков арестован за коррупцию. СК возбудил дело против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат».

В США уволили сорвавшую эмбарго об обмене журналистку

В США уволили журналистку Bloomberg Дженнифер Джейкобс за публикацию статьи об обмене заключенными между Россией и Западом до снятия эмбарго. Главред агентства Джон Миклетвейт назвал это нарушением стандартов. Джейкобс утверждает, что следовала редакционным указаниям.

Премьер Японии не упомянул США в речи о Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул, кто сбросил бомбу. Он отметил ужасы произошедшего и выразил соболезнования. Мэр Хиросимы процитировал Михаила Горбачева, похвалив его за позицию по ядерному разоружению.

В аэропорту Кольцово произошла давка из-за криков о стрельбе

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка после «хлопков», которые один из пассажиров принял за стрельбу. Сотрудники быстро справились с ситуацией, аэропорт функционирует в обычном режиме. Обстоятельства уточняются.

В Нижнем Тагиле после взрыва в доме задержали трех газовщиков

В Нижнем Тагиле после взрыва газа, в результате которого погибли десять человек, задержаны три слесаря. Им планируют предъявить обвинения по статье 238 УК РФ.