Лучшие рок-альбомы июля: Deep Purple, Lumen, «Пикник» и другие

Deep Purple выпустили 23-й альбом, и это именно то, что интернет-сообщество зовет «базой». Это просто надо послушать, невзирая на то, что классики не изменяют традициям и не стремятся к экспериментам. В конце концов, после того длинного и тяжелого пути, что прошли Deep Purple, радует уже и то, что у них все еще остался творческий запал.