Лучшие рок-альбомы июля: Deep Purple, Lumen, «Пикник» и другие

Июль во многом похож на среду. Этот месяц — уже не начало лета, но пока еще и не его конец. Возможно, именно поэтому многие крупные исполнители не выбирают его для выпуска альбомов. Тем не менее нам все равно удалось выделить несколько релизов, на которые все-таки стоит обратить внимание.
Уж кто-кто, но эти легенды российской рок-музыки в представлении вряд ли нуждаются. «Один на один» стала уже 25-й пластинкой «Пикника», и от нее, как и прежде, стоит ожидать изысканности, умных музыкальных ходов и красочных поэтических абстракций. Но, в конце концов, за это и любим.
Deep Purple выпустили 23-й альбом, и это именно то, что интернет-сообщество зовет «базой». Это просто надо послушать, невзирая на то, что классики не изменяют традициям и не стремятся к экспериментам. В конце концов, после того длинного и тяжелого пути, что прошли Deep Purple, радует уже и то, что у них все еще остался творческий запал.
Каждому панк-музыканту свойственно взрослеть. Этим суровым путем пошли уже многие российские артисты: с оркестром выступали «Би-2», «Ария», «Слот» и многие другие. Теперь к этому почтенному списку присоединились и Lumen, пару лет назад отметившие четверть века творческой деятельности. Сложно придумать подарок лучше, чем новый альбом с уникальным живым исполнением давно полюбившихся песен.
Что-то поистине волшебное происходит в российском нойз-роке. В этом январе мы не могли нарадоваться на дебютный релиз курганской группы «панкратов черный», а в прошлом году увлеченно слушали эпическую сагу от «Ермака!». В этом месяце нас порадовал добротный дебют от тольяттинской группы «Когнитивные искажения»: их музыка действительно звучит так, словно ваш мозг где-то дал сбой. Если вы помните и всем сердцем любите «Психею», вам сюда.
Найти еще больше нойз-рока вам поможет HiFi-стриминг Звук. Чтобы узнать, что это за сокровище такое, дочитайте текст до конца, мы пока чуть-чуть приоткроем завесу того, что он умеет:
Страница El Mental в VK El Mental — FOLKS NOT DEAD!
Фолк-метал — это всегда весело! Если вы с этим согласны, вы точно оцените новый лонгплей саратовской группы El Mental. Для первого знакомства достаточно знать, что музыканты называют свое творчество «средневековой дичью». И если вам подобный стиль близок, вы уже знаете, что делать.
Вы не соскучились по истинному русскому панк-року? По музыке групп типа F.P.G., «Тараканов!», «НАИВ» и иже с ними? Мы, как оказалось, — очень даже да. Поэтому с большим удовольствием послушали четвертый лонгплей группы «Туристы» из Хабаровска: местами нигилистичный, местами вдохновляющий. В общем, все как и подобает хорошей бунтарской музыке.
Если вы устали от слов, к вам на помощь спешат «Эбонитовые гвозди» со своим дебютным лонгплеем. Orghma Infinitum — это 11 инструментальных треков общей длиной в 45 минут. Чистейший, мощно заряженный метал, под который не стыдно ни на тренировку сходить, ни дом построить. Единственное — очень жаль, что найти информацию о самой группе почти невозможно.
Прослушать эти альбомы и ознакомиться с тысячами других, не менее великолепных, можно при помощи HiFi-стриминга Звук. Здесь вас ждет высочайшее качество, достойное самых требовательных ушей, а также огромная библиотека музыки в самых разных жанрах.
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