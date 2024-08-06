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Екатеринбург вновь станет мотостолицей России

Второй фестиваль мотокультуры «Движение» пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 июня 2025 года.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил глава уральской столицы Алексей Орлов на встрече с командой организаторов, фестивалю «Движение» быть и в дальнейшем, так как событие привлекло большое количество участников и зрителей из многих регионов страны. Мэр отметил, что подобные проекты дают возможность познакомиться с историей и традициями мотоспорта, поделиться опытом и разделить интересы с единомышленниками.

«Благодаря слаженной работе большой команды организаторов фестиваль был проведен на очень высоком организационном уровне. Екатеринбург, действительно, на эти дни стал мотостолицей России», — подчеркнул Орлов.

Напомним, первый фестиваль «Движение» прошел 8 и 9 июня 2024 года в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Он собрал 80 тысяч гостей из разных регионов России.