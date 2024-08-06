Екатеринбург вновь станет мотостолицей России

Как заявил глава уральской столицы Алексей Орлов на встрече с командой организаторов, фестивалю «Движение» быть и в дальнейшем, так как событие привлекло большое количество участников и зрителей из многих регионов страны. Мэр отметил, что подобные проекты дают возможность познакомиться с историей и традициями мотоспорта, поделиться опытом и разделить интересы с единомышленниками.