Стало известно состояние ребенка, отравившегося булкой с наркотиком

Напомним, что 4 августа мальчика госпитализировали в состоянии комы неясной этиологии. Медики обнаружили в моче ребенка метадон. Родители малыша рассказали, что к его отцу обратился знакомый с просьбой передать посылку в СИЗО. В ней были булки, а ребенок одну из них откусил.