Стало известно состояние ребенка, отравившегося булкой с наркотиком в Нижнем Новгороде. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в Нижегородской областной детской клинической больнице.
«В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — рассказали в больнице.
Напомним, что 4 августа мальчика госпитализировали в состоянии комы неясной этиологии. Медики обнаружили в моче ребенка метадон. Родители малыша рассказали, что к его отцу обратился знакомый с просьбой передать посылку в СИЗО. В ней были булки, а ребенок одну из них откусил.
Материалы о происшествии были направлены в Следственный комитет, организована доследственная проверка.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 3‑летнего нижегородца, потерявшего родителей в ДТП в Ардатовском районе, перевели в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.