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Стало известно состояние ребенка, отравившегося булкой с наркотиком

Медики оказывают малышу необходимую помощь.

Стало известно состояние ребенка, отравившегося булкой с наркотиком в Нижнем Новгороде. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в Нижегородской областной детской клинической больнице.

«В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — рассказали в больнице.

Напомним, что 4 августа мальчика госпитализировали в состоянии комы неясной этиологии. Медики обнаружили в моче ребенка метадон. Родители малыша рассказали, что к его отцу обратился знакомый с просьбой передать посылку в СИЗО. В ней были булки, а ребенок одну из них откусил.

Материалы о происшествии были направлены в Следственный комитет, организована доследственная проверка.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 3‑летнего нижегородца, потерявшего родителей в ДТП в Ардатовском районе, перевели в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

медицина