В Иркутской области продолжает снижаться рождаемость и расти смертность

В докладе отмечается, что в Иркутской области по-прежнему наблюдается снижение постоянной численности населения. С января по май этого года население региона уменьшилось на 7,4 тысячи человек. В основном, за счет естественной убыли. За первые пять месяцев в Иркутской области родилось 9 204 ребенка. За тот же период умерло 13 806 человек. Естественная убиль составила 4 602 человека.
По сравнению с январем-маем 2023 г. число зарегистрированных родившихся сократилось на 6%, а умерших возросло на 3,8%, — говорится в докладе Иркутскстата.
Миграционный отток за пять месяцев этого года также оказался выше, чем в прошлом году. По данным территориального органа Федеральной службы статистики, с января по май из региона уехало 16 604 человека, а прибыло в Приангарье — 13 768. Таким образом, миграционный отток составил 2,8 тысяч человек. В прошлом году за те же пять месяцев он был на уровне чуть больше тысячи человек. Примечательно, что в этом году зафиксирован даже отток граждан СНГ, хотя еще в 2023-ем такой тенденции не наблюдалось.