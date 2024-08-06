В Иркутской области продолжает снижаться рождаемость и расти смертность

Миграционный отток за пять месяцев этого года также оказался выше, чем в прошлом году. По данным территориального органа Федеральной службы статистики, с января по май из региона уехало 16 604 человека, а прибыло в Приангарье — 13 768. Таким образом, миграционный отток составил 2,8 тысяч человек. В прошлом году за те же пять месяцев он был на уровне чуть больше тысячи человек. Примечательно, что в этом году зафиксирован даже отток граждан СНГ, хотя еще в 2023-ем такой тенденции не наблюдалось.