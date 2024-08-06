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В Иркутской области продолжает снижаться рождаемость и расти смертность

Рождаемость в Приангарье продолжает снижаться, а смертность населения расти. Об этом говорится в докладе Иркутскстата о социально-экономическом положении Приангарья по итогам первого полугодия. Данные по демографии в документе приведены за 5 месяцев 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В докладе отмечается, что в Иркутской области по-прежнему наблюдается снижение постоянной численности населения. С января по май этого года население региона уменьшилось на 7,4 тысячи человек. В основном, за счет естественной убыли. За первые пять месяцев в Иркутской области родилось 9 204 ребенка. За тот же период умерло 13 806 человек. Естественная убиль составила 4 602 человека.

По сравнению с январем-маем 2023 г. число зарегистрированных родившихся сократилось на 6%, а умерших возросло на 3,8%, — говорится в докладе Иркутскстата.

Миграционный отток за пять месяцев этого года также оказался выше, чем в прошлом году. По данным территориального органа Федеральной службы статистики, с января по май из региона уехало 16 604 человека, а прибыло в Приангарье — 13 768. Таким образом, миграционный отток составил 2,8 тысяч человек. В прошлом году за те же пять месяцев он был на уровне чуть больше тысячи человек. Примечательно, что в этом году зафиксирован даже отток граждан СНГ, хотя еще в 2023-ем такой тенденции не наблюдалось.

демография