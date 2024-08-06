Тейлор Свифт выпустила новую версию альбома The Tortured Poets Department

Кроме того, некоторые поклонники связывают очередной релиз с недавней премьерой трека Guess от Charli XCX и Билли Айлиш, который приобрел значительный успех. У обеих артисток в этом году вышли альбомы, которые не смогли занять первые строчки чарта, поскольку Тейлор продолжала выпускать новые версии и сохранять лидерство. Часть пользователей обвинили Свифт в неприязни к коллегам и нездоровом желании всегда быть лучшей.