Нижегородские таксисты придумали новую схему развода пассажиров

За короткие поездки по городу они требуют с них тысячи рублей. Жертвами такого обмана стали уже многие жители региона.
Наши коллеги из телеканала «Кстати» выявили новый случай завышения цен на проезд. В центре внимания вновь оказался тот же таксист, о котором сообщали в конце июля. Тогда он за 12 километров пути с двух пожилых женщин потребовал 3500 рублей, оправдываясь статусом своего автомобиля марки «Черри» бизнес-класса. Водитель удерживал женщин в машине и запугивал их.
На этот раз его жертвами стали молодые женщины с детьми, которым нужно было проехать в три раза больше расстояние, но и стоимость поездки он оценил в три раза выше — в 10000 рублей. Женщины утверждают, что диспетчер по телефону заверил их в отсутствии риска высоких цен. Однако, когда они увидели сумму и отказались платить, таксист снова заблокировал их в автомобиле и стал угрожать.
Юристы подчеркивают, что если стоимость поездки была известна заранее и не изменилась к концу, то нарушений закона нет. В случае завышения итоговой цены, от уплаты можно отказаться.
Правоохранительные органы советуют в случае, когда таксист требует оплату немедленно и не позволяет покинуть автомобиль, незамедлительно вызывать полицию, используя номер «102» или мобильное приложение МВД.