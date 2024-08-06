Нижегородские таксисты придумали новую схему развода пассажиров

На этот раз его жертвами стали молодые женщины с детьми, которым нужно было проехать в три раза больше расстояние, но и стоимость поездки он оценил в три раза выше — в 10000 рублей. Женщины утверждают, что диспетчер по телефону заверил их в отсутствии риска высоких цен. Однако, когда они увидели сумму и отказались платить, таксист снова заблокировал их в автомобиле и стал угрожать.