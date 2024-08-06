В Хабаровске продолжают отлавливать бездомных собак

«Мы собираем все обращения и автоматически распределяем их по районам. Затем информация передается специализированной организации, которая выезжает по указанным адресам, отлавливает бездомных собак и помещает их в приют. Там животным делают все необходимые процедуры — прививки, стерилизацию и чипирование», — рассказал Андрей Гайфулин, начальник отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ.