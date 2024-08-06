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В Хабаровске продолжают отлавливать бездомных собак

С начала этого года в Хабаровске на горячую линию по отлову бродячих собак поступило более 700 звонков — это свидетельствует о живом интересе горожан к решению проблемы бездомных животных.

Источник: AP 2023

За это время с улиц города забрали свыше 640 псов, а за последнюю неделю сотрудники службы отлова поймали 25 хвостатых бродяг.

«Мы собираем все обращения и автоматически распределяем их по районам. Затем информация передается специализированной организации, которая выезжает по указанным адресам, отлавливает бездомных собак и помещает их в приют. Там животным делают все необходимые процедуры — прививки, стерилизацию и чипирование», — рассказал Андрей Гайфулин, начальник отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ.

Если вы заметили бродячую собаку и хотите сообщить об этом, единственный телефон для заявок на отлов — 8 800−250−19−49.

Линия работает круглосуточно, без выходных. Звонок принимает голосовой помощник, который попросит вас представиться и подробно изложить информацию о месте и времени встречи с четвероногим. После этого ваша заявка будет незамедлительно обработана.

ЖКХ