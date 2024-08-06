Хабаровск примет участников мотопробега из Москвы

Автор и руководитель проекта — Татьяна Зиганшина, обладательница трёх российских и мировых рекордов в автомотоспорте, в мотобратстве известна, как Татьяна Мотоледи. Она планирует встретиться с хабаровчанами и рассказать о путешествиях по России 14 августа.