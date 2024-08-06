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Хабаровск примет участников мотопробега из Москвы

Они путешествуют по России с 20 июля.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

Программой (18+) предусмотрено посещение таких городов, как Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Салехард, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Братск, Северобайкальск, Тында, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток. Завершить путешествие мотоциклисты планируют в середине августа в столице Приморского края.

Автор и руководитель проекта — Татьяна Зиганшина, обладательница трёх российских и мировых рекордов в автомотоспорте, в мотобратстве известна, как Татьяна Мотоледи. Она планирует встретиться с хабаровчанами и рассказать о путешествиях по России 14 августа.

Отметим: мотопробег проводится в рамках проекта Региональной общественной организации «Землячество Приморского края» (18+).

Проект (18+) осуществляется совместно с Русским географическим обществом, при содействии и поддержке депутата Государственной думы, члена комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Владимира Новикова.