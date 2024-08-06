Воркаут, велодорожка, новый сад и парковки: как преобразится улица Пугачевская в Волгограде

Пока один подрядчик превращает старое здание на улице Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда в будущий молодёжный Центр поддержки инициатив и юношеского туризма, другой займется благоустройством прилегающей территории. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, мэрия уже заключила контракт с ООО «КСК».
Пугачевская — самая первая и самая старшейшая улица в Ворошиловском районе. Она находится вблизи железной дороги. В послевоенные годы часть магистрали полностью разрушилась, территория превратилась в пустырь и заросла травой. А так как рядом строится молодежный Центр, губернатор региона Андрей Бочаров поручил незамедлительно привести участок в порядок.
В ближайшее время Пугачевская полностью обновит свой облик. В первую очередь, у здания будущего Центра сделают парковку, чтобы родители могли привозить и забирать детей. Для безопасности сделают качественное освещение, поставят скамейки вдоль тропинок.
Вторым решением стало продление велодорожки от Пугачевской до сквера Пахмутовой. Учли авторы проекта вопрос озеленения. Территорию украсят деревьями и кустарниками — яблонями, церцисами, форзициями, а также газоном. Предусмотрен автополив, который особенно актуален в период знойного волгоградского лета. Украсят территорию парковый навес, ограждение из металлопрофиля и скамейки с урнами.
Для любителей активного образа жизни тут создадут современное пространство.
— На территории появится ряд спортивных объектов — воркаут площадка с резиновым покрытием, памп-трек: специализированная трасса для катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах, — уточнили в администрации.
Напомним, что глава региона поручил завершить строительство нового молодежного Центра до конца года.
— Мы начнем двигаться по созданию центра молодежи, который будет выполнять координирующую функцию. Свое обещание выполняем — до конца года объект полностью сдадим. Но есть еще одна задача: все создаваемые инфраструктурные объекты должны становиться точкой роста и развития для той территории, где они расположены, — отметил Бочаров на одном из совещаний.