Воркаут, велодорожка, новый сад и парковки: как преобразится улица Пугачевская в Волгограде

— Мы начнем двигаться по созданию центра молодежи, который будет выполнять координирующую функцию. Свое обещание выполняем — до конца года объект полностью сдадим. Но есть еще одна задача: все создаваемые инфраструктурные объекты должны становиться точкой роста и развития для той территории, где они расположены, — отметил Бочаров на одном из совещаний.