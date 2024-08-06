Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников за дорожную разметку в Уфе

«Деньги находим, деньги вам даем, направляем… почему не можете нормальных подрядчиков найти? Я в разных городах бываю, отправляю фото, у них в мае уже разметка практически на всех центральных частях города есть, а сейчас август и вы еще только-только завершаете работы. Почему не можете еще подрядчиков найти, дополнительных людей? У вас в хорошую погоду доходило до 5 тысяч квадратных метров в сутки, надо стараться 7−8 тыс. делать. Не надо растягивать этот процесс — пришли, выполнили, ничего сложного».