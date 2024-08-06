В Волгоградской области спортивными мероприятиями отметят День физкультурника

В Центральном парке культуры и отдыха также развернутся тематические площадки. Гости смогут выполнить нормы ГТО и поучаствовать в мастер-классах по футболу, гандболу, армрестлингу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, фигурному катанию и хоккею на роликах. Представители спортивного комитета 20-й мотострелковой дивизии тоже организуют площадку, где посетители смогут увидеть выставку вооружения, поучаствовать в соревнованиях по дартсу и в различных конкурсах. Кроме того, на территории парка будут представлены выставочные площадки федераций и спортивных организаций, которые продемонстрируют свои виды спорта.