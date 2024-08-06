В Волгоградской области спортивными мероприятиями отметят День физкультурника

По информации областного спорткомитета, организаторы подготовили обширную программу для участников и гостей Дня физкультурника в ЦПКиО. Праздник начнется с массовой зарядки, которую проведут тренеры региональной спортивной школы олимпийского резерва. Затем состоятся показательные выступления групп по ушу, велотриалу, чир-спорту, аэробике, акробатике и другим видам спорта.
Традиционно в этот день будут награждены лучшие представители спортивной отрасли ведомственными, региональными и федеральными наградами.
В Центральном парке культуры и отдыха также развернутся тематические площадки. Гости смогут выполнить нормы ГТО и поучаствовать в мастер-классах по футболу, гандболу, армрестлингу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, фигурному катанию и хоккею на роликах. Представители спортивного комитета 20-й мотострелковой дивизии тоже организуют площадку, где посетители смогут увидеть выставку вооружения, поучаствовать в соревнованиях по дартсу и в различных конкурсах. Кроме того, на территории парка будут представлены выставочные площадки федераций и спортивных организаций, которые продемонстрируют свои виды спорта.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, также пройдут во многих муниципальных районах области. Жителей ждут легкоатлетические забеги, семейные спортивные эстафеты, массовые зарядки, турниры по футболу, воркауту, пляжному волейболу и многое другое.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по развитию детского и массового спорта в Волгоградской области. Одна из основных задач — увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. С 2014 года благодаря реализации нацпроекта «Демография» и целевых государственных программ в муниципалитетах регионах построили и обновили более 185 спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны и площадки ГТО.