Самарцы выберут название для нового бассейна в Куйбышевском районе

В Самаре проводят голосование для выбора названия для нового бассейна, который расположен в Куйбышевском районе города. Голосование проходит на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», и это уже второй его этап. В ходе первого самарцы могли выбрать название из предложенных или прислать свой вариант. А в ходе второго тура голосования нужно поддержать один из пяти вариантов названия.