Самарцы выберут название для нового бассейна в Куйбышевском районе

В Самаре проводят голосование для выбора названия для нового бассейна, который расположен в Куйбышевском районе города. Голосование проходит на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», и это уже второй его этап. В ходе первого самарцы могли выбрать название из предложенных или прислать свой вариант. А в ходе второго тура голосования нужно поддержать один из пяти вариантов названия.
— «Жемчужина», «Самара», «Нефтяник», «Волга», «Чемпион», — такие названия предлагают на выбор самарцам.
Напомним, что спортивный комплекс с бассейном в Куйбышевском районе Самары ввели в эксплуатацию в конце 2023 года. Здесь есть бассейн на шесть дорожек по 25 метров, тренажерный зал и зал для художественной гимнастики.