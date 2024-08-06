Тысячи жителей Апшеронского района остались без воды

Подача воды была ограничена в Апшеронске, Нефтегорске, Хадыженске, станице Кабардинской и селе Черниговском утром 6 августа. По информации АО «Водоканал Апшеронского района», причиной стало повреждение магистрального водовода, который обеспечивает водоснабжение этих населенных пунктов. Специалисты «Водоканала» незамедлительно приступили к ликвидации аварии.
Несмотря на сложность ситуации, администрация Апшеронского района прилагает все усилия для скорейшего устранения аварии и восстановления нормального водоснабжения в пострадавших населенных пунктах. Информация о ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления водоснабжения будет опубликована на сайте администрации района и в социальных сетях.
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