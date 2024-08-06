Тысячи жителей Апшеронского района остались без воды

Несмотря на сложность ситуации, администрация Апшеронского района прилагает все усилия для скорейшего устранения аварии и восстановления нормального водоснабжения в пострадавших населенных пунктах. Информация о ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления водоснабжения будет опубликована на сайте администрации района и в социальных сетях.