На Русском острове ремонтируют ведущую к океанариуму и пляжу на Ахлёстышева дорогу

К ремонту дороги на улице Академика Касьянова, ведущей к океанариуму и пляжу на мысе Ахлёстышева, приступила бригада муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» накануне вечером. Дорожникам предстоит полностью снять старое асфальтовое покрытие и уложить новое, сообщает ИА PrimaMedia.
За прошедшую ночь с 5 на 6 августа рабочие СГТ сняли на улице Академика Касьянова 4,7 тысячи кв. метров повреждённого слоя асфальта. Предстоящей ночью работы продолжатся, если позволят погодные условия.
«Будем снимать старый асфальт и готовить дорогу к дальнейшей укладке нового покрытия», — подчеркнули на дорожном предприятии.
В администрации Владивостока отмечают, что работы займут несколько дней, а асфальтирование будут проводить, как только завершат необходимые подготовительные мероприятия и установится благоприятная погода.
Дорожный ремонт сейчас продолжается в разных районах Владивостока. Работы выполняют бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и привлеченных специализированных коммерческих предприятий. Так, в эти дни дорожники трудятся на Бежецкой, в микрорайоне Патрокл, на перекрёстке Русская — проспект 100-летия Владивостока, Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровской, Иманской, Комсомольской и по другим адресам.
К слову, на Бежецкой капитально отремонтируют 230 метров дороги. Там уложат новый асфальт и обустроят тротуары. Сейчас подрядная организация снимает старый асфальт и монтирует бордюрный камень.
Отметим, помимо локального и капитального ремонта дорог во Владивостоке силами муниципального предприятия и привлеченных организаций поддерживаются в надлежащем состоянии и грунтовые дороги и проезды. Только за июль в приморской столице отгрейдировали почти 10 тысяч кв. метров грунтовок. Работы проводились как на материковой части города, так и на Русском острове: грейдировка и отсыпка грунтовых проездов, нарезка кюветов для отвода воды и монтаж новых перепускных труб.