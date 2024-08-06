На Русском острове ремонтируют ведущую к океанариуму и пляжу на Ахлёстышева дорогу

Отметим, помимо локального и капитального ремонта дорог во Владивостоке силами муниципального предприятия и привлеченных организаций поддерживаются в надлежащем состоянии и грунтовые дороги и проезды. Только за июль в приморской столице отгрейдировали почти 10 тысяч кв. метров грунтовок. Работы проводились как на материковой части города, так и на Русском острове: грейдировка и отсыпка грунтовых проездов, нарезка кюветов для отвода воды и монтаж новых перепускных труб.