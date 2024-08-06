Минниханов осмотрел лагерь «Дубравушка» в Ютазинском районе РТ и пообщался с детьми

Данный центр существует с 1957 года. Последние два года на объекте была проведена реконструкция, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
На территории лагеря имеется три корпуса. Минниханов осмотрел, как обустроены спальные места, игровая, медпункт и столовая. Тут же оборудована спортивная площадка с универсальными тренажерами, поле для волейбола и футбола. Ежедневно в каникулярное время лагерь может обслуживать 95 детей.
Также руководитель республики пообщался с детьми.
«Нравится вам, хорошо? Кормят вас?», — спросил Минниханов у ребят.
Дети на все вопросы ответили «да».
Ранее Минниханов облетел поля Ютазинского района РТ и встретился с руководителями хозяйств.