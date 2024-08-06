100-летний Жорж Токарев стал почетным гражданином Екатеринбурга

Данное решение приняли депутаты гордумы.
В пресс-службе парламента сообщили, что кроме Жоржа Токарева на звание претендовали директор гимназии № 104 Татьяна Галимова, председатель Совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов и композитор Александр Пантыкин.
Жорж Токарев родился в Свердловске в семье железнодорожника. В годы Великой Отечественной войны служил в элитном Кремлевском полку. После войны окончил УПИ, преподавал, защитил кандидатскую диссертацию.
После выхода на пенсию трудился в совете ветеранов войны Железнодорожного района.
«МК-Урал» ранее писал, что 16 человек попали в лонг-лист людей, которые в этом году претендовали на звание Почетный гражданин Екатеринбурга.
В списке были ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГУПС Александр Галкин, директор гимназии № 104 Татьяна Галимова, заведующий кафедры УрГГУ Владимир Козин, главврач ГКБ № 14 Владимир Кухаркин, главврач Свердловского областного центра планирования семьи и репродукции Елена Николаева и другие.
Затем из них выбрали четырех претендентов.