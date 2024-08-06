В Фергане, Самарканде и Кашкадарье выявили случаи незаконной продажи земли

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Кашкадарьинской области совместно с областным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, выяснилось, что заместитель начальника сельхозотдела хокимията Каршинского района обещал выделить гражданину 25 гектаров земли из резерва за 10 тысяч долларов. Его задержали при получении пяти тысяч долларов в виде аванса.