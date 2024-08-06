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В Фергане, Самарканде и Кашкадарье выявили случаи незаконной продажи земли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В трех регионах Узбекистана Служба государственной безопасности пресекла противоправные действия в сфере оборота земель.

Источник: Podrobno.uz

По данным ведомства, в Фергане в ходе оперативного мероприятия правоохранители регионального Управления СГБ совместно с органами внутренних дел выяснили, что житель Учкуприкского района пообещал продать 12 гектаров земли за 130 тысяч долларов. Его поймали при получении аванса в размере 109 тысяч долларов.

В ходе оперативного мероприятия в Самарканде задержан житель Ургутского района, который обещал продать 50 соток орошаемой земли фермерского хозяйства за 80 тысяч долларов. Он был пойман при получении 30 тысяч долларов из оговоренной суммы.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Кашкадарьинской области совместно с областным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, выяснилось, что заместитель начальника сельхозотдела хокимията Каршинского района обещал выделить гражданину 25 гектаров земли из резерва за 10 тысяч долларов. Его задержали при получении пяти тысяч долларов в виде аванса.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела, ведется следствие.