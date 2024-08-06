Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики в Нижнем Новгороде приравняют к алкоголю

В Нижегородской области могут установить ограничения на продажу энергетических напитков по месту и времени.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был одобрен Советом федерации 2 августа и начнет действовать с 1 марта 2025 года.

По словам председателя областного парламента Евгения Люлина, с этой даты продавцы обязаны будут проверять документы покупателей при продаже энергетиков, аналогично продаже алкоголя. Кроме того, регионы получат право на установление собственных ограничений по месту и времени продажи энергетических напитков.

«Сегодня некоторые подростки бездумно потребляют по две-три банки в день. Многие из них не задумываются о том, что такие напитки опасны даже для взрослых. В них содержатся высокие дозы кофеина и сахара, которые негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы», — отметил Евгений Люлин.

Напомним, прокуратура Нижегородской области сообщила о случае, когда ребенок незаконно продавал алкоголь в нижегородском кафе.

закон