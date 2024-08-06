Энергетики в Нижнем Новгороде приравняют к алкоголю

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был одобрен Советом федерации 2 августа и начнет действовать с 1 марта 2025 года.
По словам председателя областного парламента Евгения Люлина, с этой даты продавцы обязаны будут проверять документы покупателей при продаже энергетиков, аналогично продаже алкоголя. Кроме того, регионы получат право на установление собственных ограничений по месту и времени продажи энергетических напитков.
«Сегодня некоторые подростки бездумно потребляют по две-три банки в день. Многие из них не задумываются о том, что такие напитки опасны даже для взрослых. В них содержатся высокие дозы кофеина и сахара, которые негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы», — отметил Евгений Люлин.
Напомним, прокуратура Нижегородской области сообщила о случае, когда ребенок незаконно продавал алкоголь в нижегородском кафе.