Энергетики в Нижнем Новгороде приравняют к алкоголю

«Сегодня некоторые подростки бездумно потребляют по две-три банки в день. Многие из них не задумываются о том, что такие напитки опасны даже для взрослых. В них содержатся высокие дозы кофеина и сахара, которые негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы», — отметил Евгений Люлин.