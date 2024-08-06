ФСБ задержала главврача Челябинского областного онкоцентра

По предварительным данным, главврача и его подчинённых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, получении и даче взяток, а также превышении полномочий. По одному из эпизодов речь может идти о хищении более трёх миллионов рублей. На работе и дома у подозреваемых прошли обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.