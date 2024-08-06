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ФСБ задержала главврача Челябинского областного онкоцентра

Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

Сотрудники УФСБ задержали главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева. Также задержаны главный бухгалтер, начальник и сотрудник административно-хозяйственной части больницы, сообщает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на источники.

По предварительным данным, главврача и его подчинённых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, получении и даче взяток, а также превышении полномочий. По одному из эпизодов речь может идти о хищении более трёх миллионов рублей. На работе и дома у подозреваемых прошли обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.